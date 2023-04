Energia: Engas acquisisce 51% di Libarna Gas

(ANSA) - TORINO, 13 APR - Engas, società italiana di vendita di gas metano ed energia elettrica ha acquisito la maggioranza di Libarna Gas, che da oltre 50 anni vende gas nelle province di Pavia, Alessandria e Cuneo. L'operazione si configura "come un'integrazione e un rafforzamento dei rispettivi business", si legge in una nota. Libarna Gas ha 20mila clienti, ai quali fornisce esclusivamente gas naturale; Engas, che conta 20mila clienti in tutta Italia, con una forte presenza in Piemonte, riguarda invece la vendita sia di gas - pari a un terzo del fatturato -, sia di luce - per due terzi del fatturato.

L'operazione di fatto consente a Libarna di raddoppiare l'offerta ai propri clienti storici e ad Engas di consolidare la presenza nel Nord-Ovest con l'obiettivo di 45.000 clienti complessivi già nel 2023 e un volume di affari aggregato di 130 milioni di euro.

"L'acquisizione di Libarna risulta strategica per il percorso di crescita industriale da noi intrapreso - sottolinea il presidente di Engas Paolo Marocco - percorso che conosce un tasso di sviluppo di circa il 30% annuo. Il target per il 2024 è arrivare a 50.000 clienti complessivi. Siamo un operatore indipendente che effettua gli approvvigionamenti in totale autonomia sui mercati nazionali ed internazionali, offrendo condizioni di fornitura vantaggiose, flessibili e su misura", spiega ancora Marocco. (ANSA).