Arriva 'Kapuf, piccolo mostro', la nuova serie di Rai Kids

(ANSA) - TORINO, 13 APR - Arriva su Rai Yoyo e RaiPlay la prima sitcom italiana pensata interamente per i più piccoli. Si tratta di "Kapuf. Piccolo Mostro" che debutterà lunedì 17 aprile e sarà in onda tutti i giorni, alle ore 13 e alle 18.50 su Rai Yoyo, oltre a essere disponibile su RaiPlay. La sitcom, con riprese dal vivo e animazione, è ambientata in una famiglia: l'avventura inizia quando la piccola Kiki, di cinque anni, si accorge che il suo peluche favorito è in realtà un simpatico alieno. Una serie in 26 puntate coprodotta da Rai Kids, con il Centro di Produzione Rai di Torino, e dalla società Showlab con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, regia di Davide Vavalà e Stefania Gallo. La recitazione degli attori e dell'alieno, infatti, è stata compiuta in simultanea grazie alla tecnologia di motion capture in 3D Cgi.

"La serie, con riprese dal vivo e cartoni animati, si caratterizza per l'innovazione tecnologica, grazie alla collaborazione tra la società Showlab e il Centro di Produzione Rai di Torino. Ma è soprattutto la storia di una famiglia: una bambina di 5 anni che, mentre sta per arrivare l'atteso fratellino, scopre l'amicizia con un piccolo mostro alieno racchiuso nel suo peluche preferito" spiega il direttore di Rai Kids, Luca Milanoj. "Siamo felici di aver sostenuto la realizzazione di Kapuf. Piccolo mostro, un progetto innovativo che permette di far recitare la giovanissima protagonista e gli altri personaggi reali simultaneamente all'amico alieno in 3D.

Questa sitcom per i più piccoli, presentata nella sala Paolo Tenna, è una nuova e importante occasione di collaborazione con il centro di produzione Rai di Torino, la società torinese Showlab e con Rai Kids" ha aggiunto direttore di Film Commission Torino Piemonte Paolo Manera. (ANSA).