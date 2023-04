A Torino al via la seconda Google Cloud Region in Italia

(ANSA) - TORINO, 13 APR - Dopo Milano anche Torino avrà Google Cloud e il Piemonte sarà la seconda 'cloud region': presentata oggi alle Officine grandi riparazioni del capoluogo piemontese i tre data center che saranno dislocati sul territorio, per motivi di sicurezza separati fisicamente, per supportare la digitalizzazione delle aziende locali e delle amministrazioni pubbliche. Come ha spiegato il country manager Italy di Google Cloud, Fabio Fregi, le due region potranno portare 65mila nuovi posti di lavoro.

"Siamo i primi a fare questo tipo di investimento e l'Italia è il primo Paese in Europa a fare questo - sottolinea Fregi -.

Torino è la 36/a region nel mondo per questo progetto porterà su Piemonte e Lombardia una ricaduta di Pil di 3,3 miliardi entro il 2025, mentre i partner dell'indotto che si affiancheranno alla nuova rinnovata struttura potranno godere di 1,9 miliardi di giro di affari nel triennio".

"Come nel Dopoguerra, anche in questo caso gli investimenti sulle infrastrutture, anche se digitali, porteranno a un nuovo miracolo economico", conclude Fregi. Per questo progetto scendono in campo anche Tim e Intesa Sanpaolo. "Nel maggio del 2020 abbiamo siglato un accordo con Google e Tim per l'apertura di due Nodi Cloud o Region Cloud in Italia a Milano e Torino - ha evidenziato Massimo Proverbio, Chief Data, A.i., Innovation and Technology Officer di Intesa Sanpaolo - .Oggi vedere il compimento del percorso allora delineato con l'apertura del Nodo di Torino è un passo importante per Intesa Sanpaolo, per l'Italia e per i territori interessati, tanto più se consideriamo come era la situazione nel 2020 tra pandemia e incertezze di varia natura". (ANSA).