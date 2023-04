A Saluzzo la mostra nazionale dell'artigianato

(ANSA) - TORINO, 13 APR - E' in programma dal 22 aprile al 18 giugno Start/SToria e ARTe a Saluzzo, la manifestazione, unica nel suo genere, che lega antiquariato, artigianato e arte contemporanea in uno dei borghi più belli d'Italia. Essenziale è il tema di questa edizione, il fil rouge che accompagnerà tutte le manifestazioni in programma.

Venerdì 21 aprile alle 17.30 nella sede di Casa Cavassa e poi a seguire a Palazzo Monterosso inaugura la Mostra Nazionale dell'Artigianato, in programma dal 22 aprile all'1 maggio, primo appuntamento del ricco cartellone di Start. Forte di una tradizione radicata nel territorio, dal centro di Saluzzo alle terre e valli del Monviso, la manifestazione, giunta quest'anno alla 85ma edizione, è in continuo mutamento. Saranno oltre quaranta gli artigiani e le ditte che si racconteranno in questa edizione popolando con le loro migliori creazioni gli spazi aulici di Casa Cavassa, il Porticato dell'Antico Palazzo Comunale e Palazzo Saluzzo di Monterosso - l'ex Istituto d'Arte.

Palazzo Saluzzo di Monterosso sarà sede di workshop, formazione e incontri tematici. Molti degli artigiani che partecipano a Start e che hanno studiato in passato in quelle stesse aule, avranno la possibilità di rivivere gli spazi in maniera differente, in sintonia con la storia e la formazione ricevuta. Al termine della manifestazione sarà infatti chiuso, ristrutturato e destinato per il futuro a nuovi utilizzi.

(ANSA).