Torino estende la raccolta e il riciclo degli olii esausti

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Torino, dove si stima che siano fra le mille e le duemila le tonnellate prodotte ogni anno, punta a incrementare la raccolta degli olii esausti. Dopo una prima sperimentazione nella Circoscrizione 6, dove nel 2022 sono state raccolte 10 tonnellate e altre 2,7 nei primi 3 mesi del 2023, la Città, insieme a Amiat e Conoe, estende la raccolta differenziata degli olii per uso domestico, partendo con 50 cassonetti nella Circoscrizione 8, per poi passare alla 2, "con l'obiettivo - sottolinea la presidente Amiat, Paola Bragantini - di diffonderla su tutta la città nel giro di un anno o poco di più". Punti diffusi sul territorio che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti nei centri di raccolta Amiat.

Per differenziare olii di frittura, per cucina o di conservazione, è sufficiente filtrarli dalle impurità e raccoglierli in semplici contenitori, come le bottiglie di plastica, da gettare poi negli appositi cassonetti. "Una semplice operazione - osserva il presidente del Consorzio Conoi, Tommaso Campanile - che contribuisce alla difesa dell'ambiente e della salute. Noi stimiamo circa 2 litri a persona ogni anno di olio che, una volta raccolto, si trasforma prevalentemente in biocarburante, contribuendo ad abbattere l'emissione di Co2 e polveri sottili". "Gli olii esausti - conclude l'assessora alla Transizione ecologica, Chiara Foglietta - sono altamente inquinanti, vanno quindi conferiti nel modo giusto perché anche questo incide sulla percentuale di raccolta differenziata, che è un elemento che pesa molto sul raggiungimento della neutralità climatica". Il progetto sarà accompagnato dalla campagna di comunicazione 'Trasforma un rifiuto in risorsa'. (ANSA).