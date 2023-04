Nasce Jolly Land, family village alle porte di Torino

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Un nuovo parco per famiglie, JollyLand, apre i battenti a pochi passi da Torino, nell'area esterna dell'Ippodromo di Vinovo. Il progetto, a cura del gruppo Next Events, vuole fornire una "oasis of fun" per i bambini fino ai 12 anni di età. Cinque le aree principali in cui sarà diviso il parco, ognuna delle quali ospiterà laboratori di edutainment ed entertainment, coordinati da uno staff di professionisti, i Jolly guys, svolti in collaborazione con i protagonisti del cartone animato di Paramount, Paw Patrol.

Nel parco ci sarà l'area giochi con gonfiabili di diverse dimensioni, giochi d'acqua, l'area relax per i genitori, l'area animali, l'area ristoro e l'arena con giochi musicali e cinema outodoor. (ANSA).