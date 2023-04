Marsiaj a Urso, a Torino Gigafactory e Hydrogen Valley

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Gli industriali di Torino chiedono al governo sostegno sui dossier fondamentali per il rilancio del territorio, a partire da Aerospazio e Automotive. Per questo il presidente Giorgio Marsiaj è andato a Roma, dove ha incontrato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Tra le priorità indicate dagli imprenditori c'è anche la concretizzazione del progetto della Città dell'aerospazio, che vede Torino "in prima linea nell'affermare la leadership nazionale, forte di competenze tecniche, manifatturiere e formative riconosciute su scala internazionale".

Sul fronte dell'automotive, Marsiaj ha chiesto che sia data attenzione alla candidatura di Torino a ospitare una gigafactory per le batterie elettriche e al progetto della Regione Piemonte per la realizzazione di una "hydrogen valley". Marsiaj ha anche sollecitato un impegno a supporto del piano messo in campo dalla Regione per l'insediamento di uno stabilimento produttivo di microchip per creare un distretto del comparto che possa contare sulla capacità di attrarre gli investimenti dei grandi player internazionali nel campo dei semiconduttori e dell'elettronica.

Il presidente degli industriali torinesi ha chiesto a Urso l'impegno ad attuare la legge che nel luglio 2021 ha previsto la nascita, mai avvenuta, del Centro per l'intelligenza artificiale con un finanziamento annuo di 20 milioni di euro.

Nell'incontro si è parlato anche del bando per l'Area di crisi complessa: l'assegnazione dei fondi sta procedendo a rilento - ha spiegato Marsiaj - ed è necessario concludere rapidamente la fase istruttoria affinché le aziende selezionate possano disporre delle risorse e realizzare i progetti in cantiere. (ANSA).