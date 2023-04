Così l'Homo sapiens si cuciva i vestiti 39.000 anni fa

(ANSA) - TORINO, 12 APR - L'Homo sapiens europeo confezionava vestiti e oggetti in pelle utilizzando una tecnica di punzonatura simile a quella usata oggi dagli artigiani del cuoio. Lo rivela lo studio internazionale diretto dall'archeologo italiano Francesco d'Errico, dell'Università di Bordeaux, pubblicato sulla rivista Science Advances, dopo la scoperta nel nord della Spagna del più antico supporto per la punzonatura del cuoio, risalente a 39.600 anni fa.

La produzione di indumenti cuciti e aderenti al corpo è stata fondamentale per sopravvivere durante l'ultimo periodo glaciale. Gli archeologi associano normalmente la confezione di tali abiti all'invenzione di aghi a cruna fatti d'osso. I più antichi aghi conosciuti appaiono tra 45.000 e 35.000 anni fa in Siberia e nella Cina settentrionale, ma questa invenzione non si diffonde in Europa prima di 26.000 anni fa. L'uso di questi strumenti dice poco sulla maniera di cucire gli abiti. L'oggetto rinvenuto dai ricercatori delle Università di Bordeaux e di Barcellona, guidati da d'Errico, nel sito archeologico di Canyars, è un frammento di osso dell'anca di un grande mammifero, probabilmente un cavallo o un bisonte, che presenta sulla sua superficie piatta 28 impatti microscopici. La serie di impatti equidistanti potrebbe essere stata utilizzata per cucire due pezzi di cuoio insieme. Le altre punzonature per riparare delle cuciture. Lo studio dimostra, quindi, che 14.000 anni prima dell'introduzione degli aghi a cruna in Europa, i cacciatori-raccoglitori paleolitici erano in grado di fabbricare abiti in pelle aderenti e di utilizzarli per far fronte agli episodi climatici estremamente rigorosi che hanno interessato il territorio europeo a quell'epoca. (ANSA).