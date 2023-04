Calcio: Juve, Vlahovic comincia la rifinitura in gruppo

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Dusan Vlahovic ha cominciato l'allenamento di rifinitura insieme al resto dei compagni. È questa la buona notizia per Massimiliano Allegri a poco più di 24 ore dalla sfida di andata contro lo Sporting Lisbona, valevole per i quarti di finale di Europa League e in programma domani alle 21 all'Allianz Stadium. L'attaccante sta provando a recuperare dalla botta alla caviglia subita sabato sera durante la sfida contro la Lazio, le sensazioni sono positive. (ANSA).