Alla festa della polizia un permesso di soggiorno speciale

(ANSA) - BIELLA, 12 APR - La polizia di ha celebrato i 171 anni di fondazione anche a Biella, con un ospite non consueto: è stato consegnato anche un permesso di soggiorno per protezione speciale al cittadino marocchino El Kharraz Salaheddine. Il 25enne lo scorso maggio ad Andorno Micca era riuscito a trarre in salvo un minore e il padre intrappolati in un edificio in fiamme.

La cerimonia per la festa si è svolta alla Città studi e, come di consueto, si è proceduto alla consegna dei premi al personale che si è distinto per importanti operazioni. (ANSA).