A Torino più reati (+1,9%), meno omicidi volontari (-70,5%)

(ANSA) - TORINO, 12 APR - I reati commessi in provincia di Torino dal 16 marzo 2022 al 15 marzo 2023 sono stati 113.67, con un aumento dell'1,59% rispetto all'anno precedente e del 18,78%.

La maggioranza, ovvero l'80%, pari a 90.557, sono stati reati contro il patrimonio, con un aumento del 3,08%, e la minoranza, il 5%, pari a 6.354, con un aumento dell'1,97%, quelli contro la persona, mentre il restante 15%, pari a 16.765, riguardano altre fattispecie e hanno fatto registrare un calo del 5,92%.

Considerando i reati contro la persona, gli omicidi volontari sono stati 5 (-70,59%). I dati sono stati forniti dalla questura di Torino in occasione del 171/o anniversario della polizia.

Tra i delitti contro la persona sono aumentati i tentati omicidi (+28,95%), passati a 49, gli omicidi colposi, che sono stati 32 (+88,24%), sono leggermente diminuite le violenze sessuali (-0,4%), scese a 248, mentre sono diminuiti del 25% gli atti sessuali con minorenni, passati a 18. Aumentati lesioni dolose (+10,15%), che risultano 2.659, e percosse (+16,61%), in numeri 667. Tra i delitti contro il patrimonio risultano cresciuti i furti, che sono stati 47.628 (+6,24%), le rapine 1.647 (+15,01%) e le ricettazioni 579 (+7,42%), mentre sono scesi le truffe e le frodi informatiche 14.971 (-7,58%) e le estorsioni 468 (-12,52%).

Guardando nel particolare ai furti, la crescita riguarda i borseggi, pari a 10.987 (+24,23%), gli scippi, pari a 1.204 (+17,12%) e i furti in esercizi commerciali, pari a 3.793 (+11,33%). In controtendenza ci sono i furti in appartamento, che sono stati 5.910 (-3,51%), quelli su auto in sosta , pari a 5.474 (-5,56%) e di autovetture, pari a 3.181 (-1,49%). Per le rapine, è evidente la crescita di quelle in abitazione, che sono state 82 (+5,13%), mentre sono scese quelle in banca, pari a 3 (-57,14%), al contrario di quelle alle poste, pari a 11 (+57,14%). (ANSA).