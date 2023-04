Una commedia teatrale 'anti truffe' in scena a Torino

(ANSA) - TORINO, 11 APR - Una commedia teatrale per sensibilizzare il pubblico sulle truffe, che colpiscono qualunque fascia di età, ma in particolare le persone anziane. È stato presentato questo pomeriggio a Torino lo spettacolo 'Occhio per occhio, dentiera per dentiera - La truffa imperfetta', realizzato con la collaborazione del comando provinciale dei carabinieri.

Domenica, alle 18, sul palco dell'Auditorium Orpheus, all'Educatorio della Provvidenza di corso Govone 15/A, Silvia Saponaro e Marco De Martin interpreteranno Uliana e Urbano, due ottantenni, legati da una forte amicizia, ormai stanchi di subire continue truffe e ingiustizie, che decidono di vendicarsi organizzando loro un piano per truffare i giovani d'oggi. Silvia Saponaro ha scritto e diretto la commedia.

Dopo lo spettacolo ci sarà un momento di approfondimento sul tema, con i consigli dei militari dell'Arma. Alla presentazione, oltre agli artisti, c'erano il colonello Andrea Corinaldesi, comandante del reparto operativo e il capitano Cesare Calascibetta, comandante della compagnia Torino San Carlo.

