Torino che legge, Scintille urbane con omaggio a Calvino

(ANSA) - TORINO, 11 APR - Dal 20 al 23 aprile torna Torino che legge, manifestazione nata per celebrare la Giornata mondiale del Libro e del Diritto d'autore istituita dall'Unesco il 23 aprile, organizzata dalla Città di Torino con le Biblioteche civiche, dal Forum del Libro, dal Salone del Libro e dalle circoscrizioni, con il contributo della Fondazione Crt.

Giunta alla settima edizione, coinvolge l'intera città, dal centro alle periferie, con reading, incontri con l'autore e iniziative per grandi e piccini, in spazi pubblici e privati: biblioteche, librerie, scuole, case del quartiere, enti, associazioni e fondazioni, piazze, corsi, giardini e tram storico. Grazie al Forum del Libro e del Comune di Napoli con il suo Patto per la lettura, raddoppia con Napoli che legge con un'anteprima il 19 insieme a Torino.

'Scintille urbane' è il tema di questa edizione: da Torino a Napoli, a Roma l'obiettivo è accendere una luce sui quartieri che stanno cambiando o che potrebbero cambiare a partire dai libri e dalla lettura. Centrale è la rete riunita intorno al Patto per la Lettura della Città di Torino che riconosce nella lettura 'un diritto fondamentale per tutti i cittadini e una competenza da diffondere nella comunità per promuoverne lo sviluppo culturale ed economico'. Torino che legge celebra il centenario della nascita di Italo Calvino nella Biblioteca civica a lui intitolata con un'anteprima, mercoledì 19 aprile alle 18, dal titolo 'Calvino nel tempo'. Una Lectio di Silvio Perrella, autore di Calvino (Editori Laterza), accompagnata dalle letture di Stefania Giuliani tratte da 'Intervista impossibile a Calvino' e da 'Insperati incontri'. L'omaggio al celebre scrittore piemontese prosegue giovedì 20 aprile dalle 17.30 alle 19 sul tram storico blu - messo anche per questa edizione a disposizione dall'Atts - Associazione Torinese Tram Storici - con un percorso lungo le vie del centro cittadino.

