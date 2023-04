Musei Reali Torino, Pasqua da tutto esaurito

(ANSA) - TORINO, 11 APR - Il lungo fine settimana pasquale ai Musei Reali di Torino è stato all'insegna del tutto esaurito. Da venerdì 7 a lunedì 10 aprile sono state 14.657 le persone che hanno visitato le collezioni dei Musei Reali (12.911) e la mostra Il genio e il suo tempo. A tu per tu con Leonardo (1.746), allestita fino al 9 luglio alla Biblioteca Reale. Il dato supera di 2.293 unità quello del weekend di Pasqua 2022.

La rassegna permette di conosce l'opera di Leonardo da Vinci, attraverso tredici opere, tra cui i celebri fogli con l'Autoritratto, il Volto di fanciulla, la Testa virile di profilo incoronata d'alloro e il Codice sul volo degli uccelli.

L'esposizione, sostenuta da Smartart Torino e da Omt - Officine Meccaniche Torino, realizzata con CoopCulture, è arricchita da una selezione di sessanta tra disegni, manoscritti, incunaboli, antiche carte geografiche.

Anche la retrospettiva dedicata alla fotografa americana Ruth Orkin, in corso alle Sale Chiablese, fino al 16 luglio, ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico, con 1.635 visitatori.

"Accogliamo con gioia e soddisfazione i dati di pubblico della Pasqua 2023, ringraziando tutti i visitatori per l'interesse e per la fiducia dimostrata verso le nostre grandi e variegate collezioni, una macchina del tempo che consente di esplorare secoli di storia e di creatività, dalle palafitte all'età moderna. È un risultato che ci sostiene e che ci aiuta a continuare nell'impegno per un museo sempre più trasparente e accogliente, un servizio utile alla crescita culturale e alla consapevolezza di tutta la grande comunità di cittadini vicini e lontani" commenta la direttrice dei Musei Reali Enrica Pagella.

