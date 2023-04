Castelnuovo Scrivia, morto l'imprenditore Renato Stella

(ANSA) - CASTELNUOVO SCRIVIA, 11 APR - E'morto a 67 anni, per un malore improvviso, Renato Stella, fondatore con altri familiari nel 1973 a Castelnuovo Scrivia (Alessandria) della Ramaplast, industria del packaging in plastica per cosmetica e farmaceutica. E' stato anche presidente del Basket Club Castelnuovo dal 1994 al 1999. "Il nostro paese perde un imprenditore che sarà ricordato non solo per le capacità manageriali e per aver creato un'industria all'avanguardia, ma - commenta il sindaco Gianni Tagliani - anche per il volontariato in favore di sport, sociale, arte, cultura dell'ambiente e tutela del territorio. Sempre presente alle nuove iniziative, riservato e non in prima fila, appassionato della nostra castelnovesità, voce critica e costruttiva graditissima".

Renato Stella era sposato con Mariangela e padre di Gianluca e Alberto. Funerali nella mattinata di mercoledì 12 aprile nella parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo. (ANSA).