Addio a Citi, anima di Slow Food e 'fratello' di Petrini

(ANSA) - TORINO, 11 APR - C'è chi l'aveva semplicemente conosciuto come il Padre Iork della band 'L'ora canonica', nota per le parodie di brani celebri, come il 'New York New York' che diventava, in piemontese, 'doi ort doi ort' (due orti due orti), ma l'impegno artistico e sociale e la vita intera di Azio Citi, amico fraterno di Carlo Petrini, morto il giorno di Pasquetta a 74 anni, è stata ricchissima di iniziative che hanno fatto storia. Come Slow Food, appunto, di cui è stato uno dei creatori, con Petrini: con lui e Giovanni Ravinale, morto nel 1999, ha formato il 'Trio di Bra' che si era riunito nell'organizzazione giovanile della Società San Vincenzo De Paoli.

Citi, Petrini e Ravinale erano stati gli inventori di Radio Onderosse Bra, la "prima radio libera d'Europa" un 'emittente che aveva avuto il sostegno, e poi tra gli animatori del movimento che in futuro sarebbe stato ribattezzato 'del cibo buono, pulito e giusto' "La sua presenza è sempre stata leggenda - è il ricordo dell'associazione della chiocciolina - all'interno di Slow Food tutti abbiamo goduto del segno che ci ha lasciato".

"Non so come si fa a parlare di Azio assente. Ci siamo conosciuti quando avevamo 6 anni, .- ricorda Carlin Petrini - il primo giorno di scuola. Da allora c'è sempre stato. Con la sua energia, il suo incendiarsi in un secondo e il suo saper sorridere - innanzitutto di se stesso - un secondo dopo. Con i suoi valori forti, la sua straordinaria capacità di comprendere le persone e tenerle nel cuore per sempre o per sempre allontanarle. Con lui - prosegue Petrini - perdo un amico, un fratello, perdo la doccia fredda di quella imprecazioni sorridente, a fior di labbra, che non faceva mai mancare, e che in un attimo restituiva la misura di quel che eravamo stati e di quel che eravamo diventati, con coraggio e allegria, sempre rispettosi delle nostre e altrui diversità". (ANSA).