Accademia dei Folli, mappa sonora e intima della Resistenza

(ANSA) - TORINO, 11 APR - L'Accademia dei Folli torna a parlare di Resistenza con un nuovo spettacolo, in bilico tra musica e parole. Musicaresistente è un percorso musicale ed emotivo che tocca aree e periodi storici differenti, tutti riconducibili a un'idea universale di Resistenza: dalla lotta italiana al nazi-fascismo al Chile di Pinochet, dal Sudafrica dell'Apartheid agli afroamericani in catene nei campi di cotone.

In programma quattro repliche al Teatro Studio Bunker, sede delle attività della compagnia torinese, dal 20 al 23 aprile, e una replica al Sacrario del Martinetto di Torino martedì 25 aprile (ore 11), per il consueto appuntamento annuale con le celebrazioni della Festa della Liberazione.

Musicaresistente è uno spettacolo popolare di forte impatto e di grande valore sociale: musica e teatro dialogano grazie ai nuovi e imprevedibili arrangiamenti di celebri canzoni e alla drammaturgia appositamente scritta da Emiliano Poddi.

Lo spettacolo narra la storia di Baris, un violinista curdo che vive a Istanbul. Ogni sera si piazza sotto il balcone di Ayse, la ragazza di cui è innamorato, e suona per lei le musiche di chi ha lottato e ancora lotta per un futuro migliore: gli spiritual che si levavano dai campi di cotone al tempo della schiavitù, le canzoni che celebrano i martiri della libertà - in Sudafrica come in Cile - e anche Bella Ciao. (ANSA).