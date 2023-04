Incendio boschivo sopra il lago Maggiore, in fumo 25 ettari

(ANSA) - VERBANIA, 10 APR - Un incendio scoppiato intorno alle 23 di ieri sera ha bruciato 25 ettari di bosco sul monte Scincina, in località Cascinone, nel territorio di Gignese (Verbano-Cusio-Ossola). I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme e, per rompere i fronti attivi, sono state realizzate linee tagliafuoco. Stamattina i roghi risultano spenti e in bonifica, ma rimangono sotto sorveglianza attiva per evitare che l'incendio possa ripartire. (ANSA).