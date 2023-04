Alessandria, 500 alla Pasquetta comunitaria al Forte Acqui

(ANSA) - ALESSANDRIA, 10 APR - A quasi 30 anni dall'ultimo evento a Forte Acqui - area di oltre 5mila mq abbandonata per tanto tempo e, di recente, riaperta alla città grazie a un lavoro di squadra pubblico-privato - Pasquetta 'comunitaria' al quartiere Cristo. Come fanno sapere gli organizzatori (Comune, Associazione Commercianti, Alessandria Sud, Caritas, Cambalache) contati 500 ingressi, serviti 400 pasti negli stand. Tante famiglie con bambini hanno visitato gli Orti Solidali e l'Apiario urbano; molti anche gli anziani. Partecipata la messa, all'aperto sul grande prato, con circa 200 fedeli. "Quello al Forte Acqui è solo uno degli esempi lodevoli che i privati stanno mettendo a terra per valorizzare Alessandria - commenta il sindaco Giorgio Abonante - L'amministrazione comunale alimenta questo clima, fornendo la totale collaborazione. La partecipazione è fondamentale per il sistema di governo locale".

