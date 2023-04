50 anni del Teatro Regio, la Mole si colora di rosso

(ANSA) - TORINO, 10 APR - Con l'illuminazione della Mole Antonelliana, nella sera di Pasquetta, è stato dato ufficialmente il via per i 50 anni del Teatro Regio. Nel weekend del 15 e 16 aprile porte aperte al teatro, con eventi gratuiti che coinvolgono il Regio Ensemble, il Coro delle voci bianche del teatro e l'Orchestra e Coro del Regio, oltre all'incontro con un'ospite d'eccezione, la soprano Raina Kabaivanska. Le celebrazioni si snoderanno per tutto l'anno, con il concerto di gala dei Vespri Siciliani il 6 luglio e iniziative in autunno, come una mostra su Mollino, un libro sul Regio e un lavoro di valorizzazione degli archivi dell'ente lirico fatto da 250mila immagini, 5mila manifesti, 3mila ore di registrazione e 1.700 bozzetti (ANSA).