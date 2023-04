A fuoco casa nell'Astigiano

(ANSA) - ASTI, 09 APR - Un incendio in un'abitazione si è verificato nella tarda serata di ieri a Incisa Scapaccino (Asti). l vigili del fuoco del comando di Asti sono stati impegnati dalle 23 alle 3 del mattino con tre squadre.

I proprietari non erano in casa. I danni sono ingenti.

Le cause dell'incendio non sono state ancora accertate. (ANSA).