Landucci, primo gol Lazio? mi rimetto a decisioni arbitro

(ANSA) - ROMA, 08 APR - "Decide l'arbitro, noi ci rimettiamo alle sue decisioni. Posso dire che il primo tempo è stato fatto al di sotto delle nostre possibilità ma nel secondo tempo per quel che abbiamo fatto avremmo meritato il pareggio. Accettiamo il verdetto del campo, come facciamo sempre, e sono soddisfatto dai nuovi entrati, ci è mancato solo il gol". Così, intervistato da Dazn, il tecnico 'in seconda' della Juve Marco Landucci, che oggi all'Olimpico ha sostituito l'influenzato Max Allegri.

Poi una battuta sull'impatto di Chiesa, entrato a gara in corso. "Eravamo partiti a inizio anno contando su Chiesa e Pogba - dice Landucci - ma alla fine non li abbiamo mai avuti. Chiesa è stato la nota positiva della serata". "Abbiamo cominciato bene il secondo tempo, peccato per il secondo gol preso ma abbiamo avuto le nostre occasioni per pareggiare", aggiunge. Ma Landucci ha sentito Allegri a fine partita? "Ha detto anche lui che abbiamo fatto un buon secondo tempo - risponde - ma potevamo fare meglio nel primo tempo". (ANSA).