Green manager, 180 adesioni a Master Unito e Confcooperative

(ANSA) - TORINO, 08 APR - Sono 180 gli studenti che hanno aderito al Master 'Green & Sustainability Manager', attivato dal Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino in collaborazione con Confcooperative Piemonte e gestito dal Corep.

L'obiettivo è quello di formare 'green manager' per guidare la transizione ecologica delle imprese piemontesi, ed è rivolto a giovani laureati con età inferiore ai 30 anni al momento dell'assunzione. E' un master universitario di I livello in alto apprendistato della durata di due anni: accanto alle lezioni formative si prevede cioè l'assunzione in apprendistato presso una delle imprese aderenti al progetto, fin dal suo inizio.

Confcooperative Piemonte interverrà nel percorso formativo con docenti provenienti dal mondo cooperativo. "Questo Master si inserisce pienamente nelle linee del piano strategico di Confcooperative Piemonte - spiega il presidente Tino Cornaglia - E' un piano che sottolinea la necessità di tessere un rapporto proficuo e costante sia con l'Università sia con le imprese. E' un ponte tra i giovani e le aziende che contribuisce al contempo all'occupazione lavorativa giovanile e alla formazione di uno spirito innovativo e creativo delle aziende aderenti".

Per Irene Bonhgiovanni, vicepresidente di Confcooperative Piemonte con delega alla Commissione Riconversione Green "l'adesione di oltre 180 studenti e studentesse al Master indica la spiccata sensibilità delle nuove generazioni nei confronti della sostenibilità e dell'ecologia. E la cooperazione è un modello d'impresa che vuole essere sempre più sostenibile, a livello sociale e ambientale".

Il Master "rappresenta - conclude Riccardo Beltramo, direttore del Master e professore ordinario di Ecologia industriale - una risposta ai bisogni delle aziende, che ormai necessitano di nuove figure professionali in grado di guidarle nella gestione sostenibile delle risorse, non solo finanziarie".

(ANSA).