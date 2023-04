Arrestato per spaccio con quasi un chilogrammo di cannabis

(ANSA) - TORINO, 08 APR - Quasi un chilogrammo di Cannabis, di cui 50 grammi di hashish, sono stati trovati dalla polizia di Torino nella disponibilità di un uomo di 51 anni, arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La droga era nascosta in parte in barattoli sotto vuoto nel suo appartamento, dove c'erano anche una bilancia di piccole dimensioni, un coltello, dei semi e 18 agende, su cui sono state ritenute riportate le vendite. All'uomo gli agenti sono arrivati per la segnalazione di una lite tra due fidanzati in corso Regina Margherita. L'uomo era sul pianerottolo, chiuso fuori dalla fidanzata, con un forte odore di stupefacente in arrivo dall'alloggio, confermato dalla presenza di barattoli contenenti marijuana e un'altra bilancia. (ANSA).