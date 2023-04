Torino: Milinkovic-Savic rinnova fino al 2026

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Vanja Milinkovic-Savic e il Torino proseguiranno insieme: è arrivata l'ufficialità del prolungamento di contratto del portiere. Il nuovo legame sarà "fino al 30 giugno 2026, con opzione di un anno per la stagione successiva" fa sapere il club di via Arcivescovado in una nota ufficiale.

Il serbo è approdato in granata nel 2017 e ora continuerà la sua avventura sotto la Mole. "Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro" l'augurio della società al suo estremo difensore. (ANSA).