Scoperta bisca clandestina in un bar di Barriera di Milano

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Scoperta una bisca clandestina a Torino, in un bar in zona Barriera di Milano. Gli agenti di polizia sono intervenuti al piano interrato del locale, dove in due stanze erano stati allestiti due tavoli automatizzati per il gioco del mahjong (gioco da tavola cinese molto diffuso in Giappone e negli Usa), con meccanismi automatici per il mescolamento delle tessere e dei dadi. Quattro cittadini cinesi sono stati identificati mentre erano intenti a giocare. Ognuno di loro era in possesso di cospicue somme di denaro contante. I quattro sono stati denunciati per partecipazione a giochi d'azzardo. Denunciata anche la titolare per agevolato e tenuto il gioco d'azzardo. Nel corso dell'operazione, sono stati sequestrati gli strumenti necessari al mahojong: i tavoli automatizzati e le tessere del gioco.

Inoltre la titolare è stata denunciata per l'inosservanza di normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ed è stata multata per diecimila euro per aver installato delle slot, senza il rispetto delle distanze previste dai luoghi sensibili (ANSA).