Rogo in un'abitazione nel Cuneese, muore 40enne

(ANSA) - CARDÈ, 07 APR - Una persona è stata trovata senza vita all'interno di un'abitazione andata a fuoco a Cardè, nel Cuneese. L'incendio si è sviluppato ieri sera, poco dopo le 22, in corso Vittorio Emanuele II, in centro paese. I vigili del fuoco hanno lavorato oltre tre ore per domare l'incendio, che si è propagato ad entrambi i piani dell'abitazione.

Una volta sedate le fiamme, vigili e carabinieri hanno trovato all'interno il corpo senza vita di una persona, un uomo di circa 40 anni, residente nell'alloggio.

L'intervento dei vigili del fuoco si è concluso solamente a tarda notte. Alcune famiglie residenti nelle abitazioni adiacenti, sono state temporaneamente evacuate in attesa di verifiche sulla stabilità dell'edificio danneggiato dalle fiamme. (ANSA).