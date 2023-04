Nuova segreteria Cgil Torino, la maggioranza è 'rosa'

(ANSA) - TORINO, 07 APR - E' stata eletta la nuova segreteria della Cgil provinciale di Torino al termine dell'assemblea generale composta da 101 delegati, eletti al congresso che si è tenuto a fine gennaio. È la terza Camera del Lavoro d'Italia per numero di iscritti, oltre 150.000, e quasi 300.000 in tutto il Piemonte. La nuova segreteria sarà così composta: Elena Ferro, Elena Palumbo, Igor Piotto e Federico Bellono aiuteranno e affiancheranno la segretaria generale Gabriella Semeraro nel lavoro dei prossimi 4 anni. Nei prossimi giorni verranno definite le deleghe.

"Il primo impegno che dovremmo assumere sarà quello di definire un piano di lavoro in coerenza alla discussione fatta durante il nostro congresso di fine gennaio al Politecnico di Torino. Dovremo definire un piano per affrontare questo momento storico che è particolare con un governo di destra che non ascolta nessuna delle nostre proposte di equità sociale e miglioramento delle condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici, pensionati e pensionate. Ho scelto consapevolmente di avere una maggioranza di donne nella segreteria", spiega Semeraro. "Non è un momento normale né ordinario. Dobbiamo metterci subito a lavorare per tornare ad essere presenti nei territori, nelle piazza, difronte alla Regione, per far capire alle persone le scelte sbagliate di questo governo di destra su tutti i fronti: sanità, fisco, scuola, autonomia differenziata" sottolinea il segretario generale della Cgil Piemonte, Giorgio Airaudo. (ANSA).