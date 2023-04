In A21 rubano gasolio a autotrasportatore ucraino, 2 arresti

(ANSA) - PONTECURONE, 07 APR - Durante i servizi intensificati per il traffico di Pasqua, la Polizia Stradale ha arrestato 2 giovani camionisti romeni sorpresi sull'A21, in territorio di Pontecurone (Alessandria). Stanno rubando gasolio a un autotrasportatore ucraino. Quest'ultimo - sollecitato dagli agenti a verificare - si accorge, effettivamente, della sottrazione di oltre 300 litri di carburante e della forzatura del tappo del serbatoio. Sull'autocarro dei romeni invenuta una cisterna artigianale, alimentata da una pompa elettrica e tubo di aspirazione, oltre al gasolio sottratto. Processati per direttissma, i due arrestati - senza fissa dimora nel territorio nazionale - hanno patteggiato 2 anni e 200 euro di multa.

(ANSA).