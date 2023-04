Aperto fino a novembre l'orto botanico dell'Università

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Sabato , dalle ore 15, l'orto botanico dell'Università di Torino, in via Mattioli 25, apre le sue porte al pubblico per la stagione 2023. Fino al 5 novembre sarà possibile visitarlo senza obbligo di prenotazione tutti i sabati, le domeniche e le festività nei seguenti orari: sabato, dalle 15 alle 19, domenica e festività, dalle 10 alle 19, nei mesi di aprile, maggio e giugno. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 nei restanti mesi. Il costo del biglietto sarà di 5 euro, comprensivo di visita guidata, 3 euro il biglietto ridotto e ingresso gratuito per i possessori dell'abbonamento Torino musei. Sono previste inoltre visite guidate tematiche della durata di un'ora circa. La prima, sabato 15 aprile alle 17 e domenica 16 aprile alle 11.30 e alle 17, dedicata alle 'Piante del mese: Peonie e Iris'. La seconda visita, sabato 22 aprile alle 17 e domenica 23 aprile alle 11.30 e alle 17, sarà focalizzata sulle piante aromatiche. Composto da un boschetto di 1,8 ettari e da un giardino che conta circa 1207 esemplari di piante appartenenti a 137 famiglie diverse, l'orto botanico UniTo offrirà ai visitatori la possibilità di ammirare da vicino l'Alpineto, un complesso di aiuole rocciose che ospita specie della flora montana e alpina imitando l'ambiente naturale di montagna, oltre a numerose collezioni di piante acquatiche, officinali e insettivore. (ANSA).