Turismo: posati primi cartelli stradali per 'Terre Derthona'

(ANSA) - TORTONA (ALESSANDRIA), 06 APR - Nuova segnaletica stradale con il marchio 'Terre Derthona' per identificare il comprensorio tra Monferrato, Lomellina, oltre Po e la zona vicina alla Liguria. "Trovare un'identità comune per rappresentare i punti di forza dell'enogastronomia e della bellezza paesaggistica ed artistica - ha spiegato Walter Massa, presidente di 'Terre Derthona', ideatore del marchio, titolare dei vigneti Massa e autore del grande rilancio del vino tortonese - ci renderà più forti e competitivi. Riuscire a comunicare attraverso un brand riconoscibile sarà un passaggio fondamentale per valorizzare le radici culturali, di cui andiamo fieri da sempre".

La cartellonistica è posta in zone strategiche. Derthona, partendo dal nome del vino, diventa traino e sinonimo di un territorio caratterizzato da unicità come formaggio Montebore, salame nobile del Giarolo, pesche di Volpedo, ciliegie di Garbagna, tartufi dell'Appennino, orti della Valle Scrivia.

Previsto un centinaio di cartelli; 10 sono stati già installati, per dare il benvenuto anche sui tratti autostradali.

L'iniziativa, presentata oggi nella sede della Provincia di Alessandria - è promossa dal Consorzio di Tutela Vini e dei Colli Tortonesi, con Provincia e Comuni interessati. (ANSA).