Sgomberata ex caserma occupata a Torino

(ANSA) - TORINO, 06 APR - Sono in corso dalle prime ore di questa mattina le operazioni di sgombero dell'ex caserma La Marmora di Torino, in via Borsellino, occupata una settimana fa dagli attivisti del comitato 'EsseNon' e del centro sociale Gabrio. Sul posto gli uomini della Digos e la polizia della Questura torinese.

L'ex caserma si trova nelle vicinanze dell'area dove dovrebbe sorgere un centro commerciale ed era stata occupata per contrastare, avevano spiegato gli occupanti, "l'ennesimo progetto urbanistico folle, ovvero la cementificazione di un parco". (ANSA).