Poste, a Candelo al via i servizi del progetto Polis

(ANSA) - BIELLA, 06 APR - L'ufficio postale di Candelo, in provincia di Biella, è tra i primi in Italia scelti per l'avvio dei servizi previsti da "Polis - Casa dei servizi digitali", il progetto di Poste Italiane e Mimit.

Ultimati i lavori di adeguamento tecnologico, l'ufficio postale ha ripreso la propria attività e da oggi i cittadini potranno fruire dei servizi di Volontaria giurisdizione (il ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno e il rendiconto dello stato patrimoniale dell'amministrato), secondo quanto contenuto nella convenzione firmata fra il ministero delle Imprese e del made in Italy, il ministero della Giustizia e Poste Italiane, quale soggetto attuatore. Con Polis sono garantiti ai cittadini nuovi punti di accesso ai servizi dell'amministrazione per favorire una giustizia di prossimità sempre più vicina al territorio e alle comunità, riducendo così l'impatto sulle cancellerie e sugli uffici giudiziari.

Alla presenza del parlamentare Emanuele Pozzolo, del sindaco, Paolo Gelone, della presidente del tribunale di Biella, Paola Rava, e del responsabile della macro area Nord-Ovest mercato privati di Poste Italiane, Giovanni Accusani, sono state illustrate le novità disponibili nella sede. (ANSA).