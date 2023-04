Pasqua: Sitaf, possibili rallentamenti con code sull'A32

(ANSA) - TORINO, 06 APR - La Sitaf informa gli utenti dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia che dal 7 al 10 aprile potrebbero verificarsi rallentamenti con code per la presenza di cantieri Sitaf nelle gallerie e per l'elevato tasso di traffico.

L'avviso evidenzia con fasce orarie interessate in direzione Bardonecchia venerdì dalle 18 alle 23 e sabato dalle 8 alle 12 e in direzione Torino domenica e lunedì, entrambi i giorni dalle 14 alle 21, con maggiore criticità dalle 16 alle 20. (ANSA).