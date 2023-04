Fiamme nell'isola ecologica di Lagnasco, a fuoco gli sfalci

(ANSA) - LAGNASCO, 06 APR - Per diverse ore, la scorsa notte, un denso fumo grigio si è levato dall'isola ecologica di via Praetta, a Lagnasco, nel Cuneese, dove i vigili del fuoco hanno lavorato fino alle prime ore del mattino, per spegnere il rogo.

Ad andare a fuoco è stata la zona destinata agli sfalci e al verde.

Per spegnere l'incendio si è reso necessario l'intervento di diverse squadre di pompieri, da Saluzzo e Savigliano. Non si registrano feriti, né rischi di inquinamento ambientale dell'aria. (ANSA).