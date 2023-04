Blatte in un panificio nel Verbano, i Nas mettono i sigilli

(ANSA) - TORINO, 06 APR - I carabinieri del Nas di Torino, coadiuvati dai militari del comando provinciale di Verbania e della stazione di Stresa, hanno sequestrato un laboratorio di panificazione e nell'attiguo negozio di vendita sul lago Maggiore, nel verbano, dove i militari dell'Arma hanno trovato delle blatte: che avevano infestato le materie prime, gli impasti, le attrezzature e i macchinari per la lavorazione del pane, i forni e le camere adibite alla lievitazione.

Durante il controllo sono state sequestrati tre tonnellate di prodotti alimentari tra cui farine e impasti lievitati, ma anche prodotti già finiti e pronti per essere venduti, ma anche prodotti già finiti e pronti per essere venduti, come colombe pasquali artigianali ed altri prodotti da forno trovati in precarie condizioni igienico sanitarie e in pessimo stato di conservazione.

I carabinieri hanno messo i sigilli sia al laboratorio che all'attività di vendita, posti entrambi sotto sequestro e hanno denunciato a piede libero i due titolari che dovranno rispondere di commercio di sostanze nocive e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. (ANSA).