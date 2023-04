Beauty bar, alla Rinascente acquisti aiutano ricerca medica

(ANSA) - TORINO, 06 APR - Nei centri commerciali della Rinascente di Torino e altre 5 città italiane - Milano, Monza, Firenze, Roma e Catania - si rinnova per il terzo anno il 'Beauty bar per la ricerca', l'iniziativa che destina il 10% delle spese di aprile per l'acquisto di prodotti di bellezza alla ricerca in campo medico. Nel capoluogo piemontese il ricavato sarà destinato a finanziare la ricerca all'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino); nelle altre città destinatarie dei fondi saranno la Fondazione Radioterapia Oncologica a Firenze e Roma, Fondazione Humanitas per la Ricerca a Milano, Monza e Catania.

"Nei primi due anni dell'iniziativa sono stati raccolti 20mila euro e nel 2023 le risorse saranno destinata alla borsa di studio di una giovane ricercatrice", ha spiegato, alla presentazione del 'Beauty bar per la ricerca' a Torino, Gianmarco Sala, direttore della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro. "Da noi lavorano 800 persone, di cui 300 ricercatori, ci sono 37 laboratori - ha ricordato Sala - procediamo con continui investimenti nella ricerca, come i 50 milioni di euro destinati ai nuovi laboratori" "Finanziare la ricerca - ha sottolineato Allegri Agnelli, presidente della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro - vuol dire fare un investimento per migliorare la qualità della vita delle persone, offrendo nuove speranze di cura per i pazienti di oggi e di domani. Iniziative come quella di Rinascente consentono di supportare il lavoro quotidiano dei ricercatori e dei medici dell'Istituto di Candiolo".

"Proseguiamo con orgoglio anche nel 2023 con il progetto di Beauty Bar per la Ricerca, continuando l'impegno a sostegno di Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus, FRO Onlus e Fondazione Humanitas per la Ricerca, e soprattutto dando un ulteriore spinta all'operazione portando la donazione al 10% su tutti i nostri store". ha detto Pierluigi Cocchini, ceo Rinascente. (ANSA).