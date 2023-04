Alessandria, nell'ex Complesso San Francesco un Museo

(ANSA) - ALESSANDRIA, 06 APR - Quasi 8 milioni di euro di investimento (Fondi Por Fesr Regione, Por Fesr Comune e Comune) e 546 giorni di lavori, con consegna fissata al 28 agosto 2024: l'ex chiesa di San Francesco e i corpi di fabbrica collegati - nell'area dell'ex ospedale militare in via XXIV Maggio - diventeranno un museo della città. Nello stesso sito apriranno anche uno studentato e un locale pubblico.

Uno dei cantieri sarà curato - per un impegno economico di 400mila euro, finanziati dal ministero della Cultura - dalla Soprintendenza, per restaurare una delle poche cappelle antiche sopravvissute alle manomissioni avvenute nei secoli sull'edificio, che conserva affreschi importanti.

Da uno scavo archeologico sono stati trovati poi la base dei pilastri poligonali e l'antico pavimento che, recuperati, resteranno alla vista. Impegnata anche la Regione, che ha scelto di impiegare una parte dei fondi Por Fesr destinati dalla precedente amministrazione locale per la Cittadella a sostegno dei lavori. (ANSA).