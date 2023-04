Torna al Circolo dei Lettori la serie Giornaliste

(ANSA) - TORINO, 05 APR - Dopo il successo del primo ciclo, al Circolo dei lettori torna Giornaliste, la serie dedicata a donne giornaliste che hanno descritto il mondo e testimoniato la storia, lasciando un segno sulla professione e sul racconto della realtà. Giornaliste è un progetto della Fondazione Circolo dei lettori e di Storielibere, ideato da Annalisa Camilli, scrittrice e giornalista di Internazionale (partner è Banca d'Alba).

Giornaliste ricomincia dal Circolo dei lettori per arrivare al Salone del libro: cinque appuntamenti a Torino, un viaggio nel giornalismo italiano, in cui una giornalista racconta la storia, la vita e le opere di una "collega" del passato recente che ha cambiato il mestiere, sottolineando i punti di contatto con il proprio lavoro, la passione e le difficoltà, illuminando il contributo che queste donne spesso dimenticate hanno portato alla professione. Come per i primi appuntamenti dell'autunno del 2022, gli incontri di questa seconda edizione si trasformeranno in un podcast disponibile su storielibere.fm, e su tutte le piattaforme di ascolto.

Il primo appuntamento è in programma questa sera, mercoledì 5 aprile, con la giornalista del Corriere della Sera Irene Soave che racconta Camilla Cederna; il 12 aprile, Marta Serafini ricorda la sua collega del Corriere della Sera Maria Grazia Cutuli; giovedì 20 aprile la vice direttrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea descrive Miriam Mafai, mentre il 26 aprile, Benedetta Tobagi, scrittrice e editorialista de La Repubblica, disegna un ricordo di Tina Merlin. La seconda edizione si conclude al Lingotto per la XXXV edizione del Salone Internazionale del Libro, con Annalisa Camilli, che a quasi trent'anni di distanza dalla scomparsa racconta il coraggio e il lavoro di Ilaria Alpi. (ANSA).