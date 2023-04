Skf investe 7 milioni nel polo torinese di Airasca

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Skf Metal Stamping, società italiana controllata da Skf Industrie, concentrerà nel polo industriale di Airasca (Torino) tutte le attività di stampaggio con l'obiettivo di aumentare la competitività e potenziare i volumi produttivi. La produzione della Skf Metal Stamping è attualmente gestita nei due stabilimenti del Torinese di Airasca e Frossasco. Al termine del progetto di consolidamento il sito di Frossasco sarà dismesso. L'investimento a sostegno dell'operazione ammonta a 7 milioni di euro e sarà prevalentemente dedicato all'ampliamento e adeguamento dello stabilimento di Skf Metal Stamping di Airasca e al miglioramento tecnologico dell'intero flusso produttivo. "Il consolidamento delle nostre attività produttive nel polo industriale di Airasca comporterà un miglior posizionamento dell'unità Skf Metal Stamping all'interno di Skf, permettendoci di sviluppare nuovi business ed ottenere contratti di fornitura con nuovi clienti" spiega l'amministratore delegato di Skf Metal Stamping Fabio Bongiovanni. "Questa operazione rappresenta una ulteriore conferma dell'importanza che l'Italia riveste per il Gruppo Skf. L'investimento, infatti, consente di mantenere nel nostro paese, potenziandola, una produzione strategica per il controllo della catena di fornitura" commenta Aldo Cedrone, amministratore delegato di Skf Industrie.

L'operazione non prevede, al momento - spiega Skf - alcun impatto occupazionale sui 122 dipendenti attualmente impiegati nei due siti produttivi e sarà conclusa nell'arco di circa due anni. (ANSA).