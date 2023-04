'Ndrangheta: a Torino prima scuola intitolata a Bruno Caccia

(ANSA) - TORINO, 05 APR - C'è un messaggio del presidente Sergio Mattarella, che plaude all'iniziativa, "importante stimolo per la diffusione di una cultura delle coscienza civile e dell'impegno della lotta alla criminalità attraverso l'esempio di un magistrato valoroso, rigoroso e tenace", per l'intitolazione della prima scuola, l'Istituto comprensivo 'D'Azeglio-Nievo' di Torino, a Bruno Caccia, il magistrato ucciso dalla 'ndrangheta nel capoluogo piemontese nel 1983.

A ricordare la sua figura i figli, Guido, per il quale "essere suo figlio mi dà la responsabilità di tenere alto il suo nome e portare avanti i suoi valori tutti i giorni", Cristina, che sottolinea "qui oggi celebriamo la nostra Repubblica e la nostra democrazia, un omaggio a lui ma anche alla società civile e a tutti quei magistrati che fanno il loro lavoro bene", e Paola. "La sua - racconta - era un'educazione quotidiana, ci dava fiducia, che vuol dire dare responsabilità. Quando è morto piano piano il dolore si è trasformato in fierezza e orgoglio di essere figlia di mio padre, che è morto perché era coraggioso, perché è stato un cittadino modello e questa fierezza mi ha aiutato nelle mie scelte". (ANSA).