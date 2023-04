Ict cresce a Torino con cloud e intelligenza artificiale

(ANSA) - TORINO, 05 APR - Il settore Ict (Information and Communication Technologies) si conferma motore di sviluppo di Torino: cloud, cybersecurity, big data, intelligenza artificiale continueranno a crescere, mentre sono in calo i ricavi generati dai servizi di telecomunicazione. Emerge da un approfondimento sul settore - che a Torino conta quasi 3.300 imprese, occupa circa 29.000 addetti e produce un fatturato di 5,2 miliardi, il 7% di quello italiano - condotto nell'ambito dell'indagine congiunturale dell'Unione Industriali di Torino e della Confindustria Piemonte. Secondo le previsioni di Oxford Economics - ha sottolineato Vittorio Di Tomaso, presidente del Gruppo Aziende Ict dell'Unione Industriale di Torino - nei prossimi anni il settore crescerà dell'1,4% nel 2023 e dell'1,1% nel 2024.

Negli ultimi due anni il comparto ha trainato il terziario piemontese con indicatori stabilmente superiori alla media.

Le previsioni delle aziende per il secondo trimestre 2023 sono ancora positive. Il 35,8% delle imprese si attende un aumento dell'occupazione, contro l'1,5% che prevede una diminuzione.

Stesso trend per i livelli di attività, con il 23,9% delle aziende che prevede un aumento e il 3% che si prepara a una riduzione e per i nuovi ordini, con attese di aumento per il 32,8% delle imprese e riduzione per 4,5%. Tiene l'export, con un saldo del +2%.

Il 27,3% delle aziende ha programmi di investimenti di un certo rilievo, una percentuale superiore alla media del terziario piemontese. (ANSA).