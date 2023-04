Golf: torna la 'Vialli e Mauro Cup', la prima senza Gianluca

(ANSA) - TORINO, 05 APR - Sarà la prima edizione senza Gianluca Vialli, scomparso all'inizio del gennaio scorso, e come sempre con un ricco cast di partecipanti, la 18/a edizione della 'Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup', competizione di golf benefica organizzata dalla onlus omonima.

La data è l'8 maggio: professionisti, celebrità e amatori saranno insieme sul green per raccogliere fondi a favore della Ricerca sulla Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica).

L'appuntamento è al Barlassina Country Club a Lentate sul Seveso (Monza Brianza). Tra i protagonisti attesi Michel Platini, Andriy Shevchenko, Gianfranco Zola, Attilio Lombardo.

Tra i professionisti, Campillo Jorge, , Matthew Baldwin, Rafa Cabrera Bello, Stephen Gallacher.

"Da 18 anni - sottolinea Massimo Mauro - ci dedichiamo con passione e impegno all'organizzazione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, nata grazie ad un'idea condivisa con i nostri amici e sostenitori Peppo e Antonella Canonica. Quando abbiamo iniziato nel 2004, volevamo vincere una partita che sarebbe molto meglio di qualsiasi partita di calcio, cioè quella di contribuire ad arrivare ad un farmaco per gli ammalati di Sla, che ad oggi non hanno speranza, perché la Sla è una malattia che non ha cura. Noi ci crediamo oggi più che mai, ecco perché non ci fermeremo. Lo dobbiamo a Luca, a noi stessi e ai nostri sostenitori".

I fondi raccolti saranno devoluti ad AriSLA - (Fondazione Italiana di Ricerca per la Sla). Ad oggi la Fondazione Vialli e Mauro ha devoluto oltre 4 milioni di euro alla ricerca. Partner della manifestazione saranno le aziende Celada, Erg e Norqain Italy. (ANSA).