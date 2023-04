Fondazione Crt, in arrivo la candidatura di Palenzona

(ANSA) - TORINO, 05 APR - Fabrizio Palenzona, presidente di Prelios ed ex vicepresidente di Unicredit, è pronto a ufficializzare la sua candidatura alla presidenza della Fondazione Crt. La lista con le firme raccolte tra i componenti del Consiglio di indirizzo potrebbe essere presentata - secondo quanto si apprende - prima di Pasqua, nella giornata di venerdì.

L'attuale presidente Giovanni Quaglia aspetterebbe invece la prossima settimana.

La presentazione delle liste potrebbe aiutare a fare chiarezza anche se la partita sul futuro dell'ente continua a essere molto complessa: non è chiaro se un consigliere possa firmare più liste perché il regolamento non lo vieta espressamente e comunque alcuni al momento preferirebbero non prendere posizione. Al momento i rapporti di forza sembrano equilibrati, con un terzo dei 18 consiglieri ancora incerto (in realtà parteciperanno al voto in 17 perché Giuseppe Pichetto è impossibilitato a prendere parte di persona alla riunione). Nei giorni scorsi si è parlato anche di un tentativo di mediazione da parte del sindaco Stefano Lo Russo che avrebbe indicato il nome del notaio Andrea Ganelli.

Il voto del nuovo presidente della Fondazione Crt, che ha da poco approvato un bilancio da record, è atteso per il 18 aprile.

INn queste settimane, nonostante lo scontro in corso, è proseguito il lavoro delle commissioni, compresa quella per la riforma dello Statuto che sarà completata tra qualche mese, ben oltre la scadenza dell'elezione del presidente. (ANSA).