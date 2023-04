Eccidio Martinetto: Valle(Pd),25 aprile non è festa di parte

(ANSA) - TORINO, 05 APR - "Il 25 aprile non è una festa di parte ma la festa di tutti gli italiani, perché l'antifascismo non appartiene solo ad alcuni ma è patrimonio condiviso e irrinunciabile alla base della nostra Repubblica". Così il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Daniele Valle, che presiede il comitato regionale Resistenza e Costituzione.

Occasione, la commemorazione questa mattina a Torino al Sacrario del Martinetto, l'ex poligono di tiro divenuto luogo simbolo della Resistenza, in cui il 5 aprile 1944 vennero fucilati otto componenti del primo Comitato militare piemontese del Cln, e dopo l'armistizio oltre 60 partigiani.

"A Torino si ricordano i martiri del Martinetto - ha sottolineato Valle - per un motivo chiaro: riconoscere il lascito di quegli uomini, ovvero la nostra libertà e la libertà del nostro Paese. La lotta di resistenza è stata fonte di legittimazione delle istituzioni repubblicane. Lo ha ricordato anche il presidente Sergio Mattarella, quando ha detto che il 25 aprile rappresenta la data fondativa della nostra democrazia, oltre che di ricomposizione dell'unità nazionale. Una data in cui il popolo e le forze alleate - ha rimarcato - liberarono la nostra Patria dal giogo imposto dal nazifascismo". (ANSA).