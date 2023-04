Cresce la fiducia delle imprese, più occupati e investimenti

(ANSA) - TORINO, 05 APR - Le imprese torinesi sono più ottimiste. Migliora il clima di fiducia e si rafforzano in modo significativo le previsioni occupazionali. La percentuale di utilizzo della cassa integrazione scende al 7,8%, vicino ai minimi storici, nei servizi il ricorso agli ammortizzatori sociali è trascurabile (2%). Il 28,4% delle aziende effettuerà investimenti. Sono le indicazioni che arrivano dall'indagine congiunturale, realizzata da Unione Industriali Torino e Confindustria Piemonte sulla base delle valutazioni di 1.100 imprese manifatturiere e dei servizi.

L'inversione di tendenza interessa soprattutto il comparto manifatturiero. Per quanto riguarda ordini e produzione, il saldo tra previsioni di aumento e riduzione migliora di circa 17 punti percentuali rispetto a dicembre, attestandosi su valori tipici delle fasi di espansione. Su livelli elevati il tasso di utilizzo degli impianti, che nel manifatturiero sfiora l'80%.

"Le previsioni di crescita più recenti non vanno al di là dello 0,4-0,5%, ben al di sotto del consuntivo 2022, ma nonostante ciò le attese delle nostre imprese per i prossimi mesi sono positive. E' importante che le imprese non rallentino sul fronte degli investimenti. Bisogna puntare sull'innovazione delle filiere per rendere il territorio più attrattivo.

L'attrattività non è ancora quella che vorremmo, si deve fare di più", ha detto il presidente dell'Unione Industriali di Torino, Giorgio Marsiaj. "Le imprese piemontesi hanno saputo rimanere competitive, all'interno delle filiere produttive e di fornitura, dove da sempre rappresentano un'eccellenza. Nei prossimi mesi il nostro tessuto imprenditoriale è però chiamato a raccogliere nuove sfide e opportunità, penso alle infrastrutture materiali e immateriali, ma anche al pieno utilizzo delle risorse del Pnrr e dei fondi strutturali europei" ha sottolineato Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte.

