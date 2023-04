Carceri: detenuto aggredisce agenti penitenziaria a Biella

(ANSA) - BIELLA, 05 APR - Un ispettore e un assistente capo della polizia penitenziaria di Biella sono stati aggrediti stamattina da un detenuto. I due poliziotti sono stati medicati in ospedale e hanno riportato 10 giorni di prognosi. L'episodio è avvenuto all'interno dell'ufficio della Sorveglianza Generale dove il detenuto ha distrutto tutto scagliandosi contro i colleghi presenti.

Sull'episodio interviene Raffaele Tuttolomondo del Sinappe: "All'amministrazione carceraria vanno le nostre rimostranze, perché una situazione del genere, di grave pericolo, non dovrebbe accadere in uno Stato di diritto. Chiediamo a gran voce l'intervento del Governo, affinché gli Istituti penitenziari vengano gestiti in maniera adeguata e la sicurezza torni ad essere la priorità, a tutela dei poliziotti e nel rispetto del loro servizio". (ANSA).