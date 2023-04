Asportato utero da 1,6 chilogrammi in laparoscopia

(ANSA) - TORINO, 05 APR - All'ospedale Sant'anna della Città della salute di Torino è stato asportato un utero del peso di 1,6 chilogrammi a una donna di 50 anni con voluminosi fibromi uterini, che le creavano sintomi definiti gravi. Fibromi che avevano creato un volume complessivo paragonabile a quello di una gravidanza al settimo mese, mentre in condizioni normali l'utero avrebbe un peso tra i 60 e i 100 grammi. L'intervento si aggiunge dunque ai pochi casi al mondo descritti in letteratura di uteri estratti in laparoscopia, quindi con tecnica mininvasiva, di dimensioni superiori ai 1.500 grammi. L'equipe intervenuta è stata di sole donne. (ANSA).