Arrestato con 34 chilogrammi di eroina e cocaina al Frejus

(ANSA) - TORINO, 05 APR - Nascondeva 34 chilogrammi di droga, tra eroina e cocaina, nel bagagliaio dell'auto. Si tratta di un uomo di 50 anni, italiano, bloccato dalla polizia di frontiera di Bardonecchia (Torino), che stava entrando in Italia attraverso il traforo del Frejus. Lo stupefacente era nascosto in due ruote di scorta sgonfie, di misure incompatibili col veicolo e di peso eccessivo. Tagliati gli pneumatici, gli agenti hanno trovato all'interno la droga, suddivisa in piccoli ovuli contenuti in calze di nylon. Erano di eroina e di cocaina ad elevato grado di purezza, come accertato successivamente dalla polizia scientifica di Torino. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti e condotto in carcere a Torino.

Il cinquantenne, alla vista degli agenti, impegnati nel controllo di un autobus, si è mostrato agitato, cercando di aggirare le vetture in coda. Alla richiesta dei documenti e alle consuete domande che vengono fatte dagli agenti, risulta avere risposto in modo elusivo. Da qui la decisione della polizia di approfondire il controllo. L'agitazione dell'uomo viene descritta poi dalla polizia come in aumento nel momento in cui gli è stato chiesto di rendere conto delle ruote di scorta.

(ANSA).