Alessandria,al quartiere Cristo la prima 'strada scolastica'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 APR - Sono iniziati oggi, in via Ugo La Malfa al quartiere Cristo di Alessandria, i lavori per la creazione della prima 'strada scolastica' della città. A darne notizia sui social il sindaco Giorgio Abonante. L'opera, davanti all'ingresso della Primaria 'Caduti per la Libertà', valorizza mezzi di trasporto alternativi all'auto ed evita il congestionamento negli orari di punta. Sono stati posizionati stalli per biciclette ed è stata realizzata una corsia ad hoc per incentivare la 'mobilità leggera'.

La proposta è nata dal dialogo tra l'amministrazione comunale e il territorio, incontrando anche i genitori in città e nei sobborghi. "E' in studio di fattibilità - spiega il primo cittadino - la possibilità di estendere questo virtuoso esempio anche ad altre zone della città". (ANSA).